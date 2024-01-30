Обнаружено запасное колесо и другие фрагменты упавшего в пропасть автобуса на "Майкаинзолото"
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Работы на месте падения автобуса в Павлодарской области продолжаются с большими риском для жизни спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
На дне обвала на территории АО "Майкаинзолото" полностью раздроблен негабаритный камень. Его длина составляла 8 метров, ширина - 7 метров, толщина около двух метров.
Машины продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. На дне обвала также имеются и другие негабаритные камни. Их предстоит раздробить экскаватору с гидравлическим молотом.
"29 января на дне обвала было обнаружено запасное колесо и другие фрагменты автобуса. Работы продолжаются. В проведении операции на дне обвала задействованы один экскаватор на северном склоне, один экскаватор с насадкой гидравлический молот, два бульдозера - в растяжке троллей, два бульдозера - на страховке экскаваторов, 15 спасателей ОСО ДЧС Павлодарской области, 15 спасателей РЦШ ПВАСС, два горных инженера", - сообщили в МЧС.
Использование большего количества техники и специалистов на дне обвала невозможно из-за нестабильного грунта, возможных пустот и постоянного обрушения грунта и горной породы. Сохраняется большой риск для жизни спасателей. Именно поэтому на дно спускается один или два малогабаритных экскаватора и несколько специалистов для координации направления техники, остальные страхуют на кромке, для того, чтобы в случае обвала вытащить сотрудников с помощью страховочных тросов.
Всего в поисково-спасательных работах задействованы 138 человек, 40 единиц техники, три кинологических расчета и два дрона.
Напомним, ночью 4 января недалеко от рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами. В нём находились трое спасателей и водитель. Позже обнаружили тела двух погибших. Ещё двоих человек ищут до сих пор.
Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.
12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это автобус.
Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.
Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя.
Семьи спасателей не теряют надежды увидеть своих родных живыми.
23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.
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