Обнаружено запасное колесо и другие фрагменты упавшего в пропасть автобуса на "Майкаинзолото"

Работы на месте падения автобуса в Павлодарской области продолжаются с большими риском для жизни спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

На дне обвала на территории АО "Майкаинзолото" полностью раздроблен негабаритный камень. Его длина составляла 8 метров, ширина - 7 метров, толщина около двух метров.

Машины продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. На дне обвала также имеются и другие негабаритные камни. Их предстоит раздробить экскаватору с гидравлическим молотом.

"29 января на дне обвала было обнаружено запасное колесо и другие фрагменты автобуса. Работы продолжаются. В проведении операции на дне обвала задействованы один экскаватор на северном склоне, один экскаватор с насадкой гидравлический молот, два бульдозера - в растяжке троллей, два бульдозера - на страховке экскаваторов, 15 спасателей ОСО ДЧС Павлодарской области, 15 спасателей РЦШ ПВАСС, два горных инженера", - сообщили в МЧС.

Использование большего количества техники и специалистов на дне обвала невозможно из-за нестабильного грунта, возможных пустот и постоянного обрушения грунта и горной породы. Сохраняется большой риск для жизни спасателей. Именно поэтому на дно спускается один или два малогабаритных экскаватора и несколько специалистов для координации направления техники, остальные страхуют на кромке, для того, чтобы в случае обвала вытащить сотрудников с помощью страховочных тросов.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 138 человек, 40 единиц техники, три кинологических расчета и два дрона.