Спецоперация в Алматы: ликвидированы десятки нападавших

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Жителей и гостей города в целях собственной безопасности силовики призывают воздержаться от выхода из домов.

В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки нападавших, передает BaigeNews.kz. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.

"Минувшей ночью экстремистскими силами была предпринята попытка штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются. Сообщаем, что в квадрате улиц Масанчи, Карасай батыра, Жамбыла, Байтурсынова — по месту дислокации трех административных зданий дорожной полиции — проводится антитеррористическая операция. В этой связи призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов и объезжать указанный участок", — сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Протестующие захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих. В ночь на 6 января заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт был освобожден.

Мародеры грабили в мегаполисе магазины, супермаркеты, ТРЦ и отделения банков. Участники беспорядков препятствовали работе скорой помощи, наносили ущерб медработникам и громили социальные объекты.

По данным полиции, только в ночь на пятое января сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом. Он обратился к главам государств ОДКБ за помощью. ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.