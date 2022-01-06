Протестующие захватили аэропорт, подожгли акимат и ворвались в здания телеканалов в Алматы

Фото: 24tv.ua

В сети появилась информация о захваченном здании аэропорта в Алматы и горящем акимате, передает BaigeNews.kz.

Несколько часов в столице Алматы и ряде регионов Казахстана не было связи. В полночь шестого января она появилась.

За это время протестующие в Алматы ворвались в акимат и подожгли его.





Фото ehonews.kz

Протестующие также захватили здание аэропорта в Алматы. Пассажиров эвакуировали.

Протестующие подожгли здание телеканала "Казахстан". Также в сети есть информация о том, что разграблены офисы телеканалов "Евразии", "Алматы", "Мир".

В Сети также сообщается, что протестующие движутся в сторону Ауэзовского РОВД. По некоторым данным, они захватили здание КНБ.

Местные жители сообщают, что слышат автоматные очереди и взрывы на улицах.

В одном из обращений Президент сообщил, что в результате беспорядков в Алматы есть жертвы и пострадавшие.



"В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы и это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах, в связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.







