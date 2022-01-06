﻿"Аэропорт Алматы освобожден" - замакима города Бабакумаров

Фото: коллаж BaigeNews.kz

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что захваченный аэропорт освобожден, передает корреспондент BaigeNews.kz "В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы. Антитеррористическая операция во имя мира!!!", – сообщил журналистам Ержан Бабакумаров.Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алматы были захвачены аэропорт и пять самолетов, включая иностранные.Он отметил , что это теракт, а действуют в городе подготовленные группы террористов. Токаев заявил, что данные террористические банды являются международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом

Глава государства обратился к президентам стран ОДКБ с просьбой о помощи. По словам Президента, все происходящее - это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на граждан, которые просят в срочном порядке оказать им помощь.





