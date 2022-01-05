Протестующие нападают на "скорые" и врываются в больницы Алматы, есть пострадавшие

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В Алматы сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты. Об этом сообщили в информационном центре комендатуры мегаполиса, передает BaigeNews.kz.

По данным Управления общественного здоровья Алматы, агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений.

В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города.

Уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения.

"У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ к машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ № 7. Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы", — сообщили в информационном центре комендатуры Алматы.





Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан.Девять вызовов "скорой" помощи на места митингов поступило в Нур-Султане. Трое человек обслужены на месте, шестеро горожан доставлены в стационары города для дополнительного обследования.

Напомним, в первые дни нового года в Мангистау начались митинги. Протесты были вызваны двукратным подорожания сжиженного нефтяного газа.

С 1 января 2022 года цена на "голубое" топливо резко выросла в регионе − до 120 тенге. Жанаозенцы потребовали снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.

Протесты охватили ряд городов Казахстана. В Мангистау и Алматы из-за создавшейся ситуации ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.

В Таразе в результате беспорядков более 10 полицейских машин опрокинули и сожгли, серьезно повредили здание акимата Жамбылской области, а также филиал одного из банков в центре Тараза.



По информации МВД, в результате беспорядков в ряде регионов Казахстана задержаны более 200 человек.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб.



