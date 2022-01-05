Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Протестующие нападают на "скорые" и врываются в больницы Алматы, есть пострадавшие
Протестующие нападают на "скорые" и врываются в больницы Алматы, есть пострадавшие | BaigeNews.kz 5 января, 15:38
2073
Фото: inform.kz

Протестующие нападают на "скорые" и врываются в больницы Алматы, есть пострадавшие

В Алматы сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты. Об этом сообщили в информационном центре комендатуры мегаполиса, передает BaigeNews.kz.

По данным Управления общественного здоровья Алматы, агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений.

В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города.

Уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения.

"У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ к машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ № 7. Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы", — сообщили в информационном центре комендатуры Алматы.
Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан.

Девять вызовов "скорой" помощи на места митингов поступило в Нур-Султане. Трое человек обслужены на месте, шестеро горожан доставлены в стационары города для дополнительного обследования.

Напомним, в первые дни нового года в Мангистау начались митинги. Протесты были вызваны двукратным подорожания сжиженного нефтяного газа.

С 1 января 2022 года цена на "голубое" топливо резко выросла в регионе − до 120 тенге. Жанаозенцы потребовали снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.

Протесты охватили ряд городов Казахстана. В Мангистау и Алматы из-за создавшейся ситуации ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.

В Таразе в результате беспорядков более 10 полицейских машин опрокинули и сожгли, серьезно повредили здание акимата Жамбылской области, а также филиал одного из банков в центре Тараза.

По информации МВД, в результате беспорядков в ряде регионов Казахстана задержаны более 200 человек.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб.



#беспорядки #Алматы #врачи
5 января, 15:38
2073
Журналист

Рекомендуем