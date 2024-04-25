"Блатные" автономера можно передать родным и сохранить при переезде в другой город

В Казахстане упростили процедуру повторного присвоения госномеров повышенного спроса, так называемых "блатных" автономеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Соответствующие поправки внесены в правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей, они вступили в силу с 23 апреля.

"Если вы переехали в другой регион, теперь вы можете оставить за собой номер повышенного спроса, который вы получили в прежнем регионе. Кроме того, такие же номера можно переоформить на своих близких родственников, то есть на родителей, братьев, сестёр, детям, супругу или супруге. Эти поправки нами инициированы с учётом многочисленных обращений граждан, которые сталкивались с такими ситуациями", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Кроме того, для получения прав на легковые автомобили и мотоциклы, то есть категорий А, В, обязательно требуется прохождение обучения в автошколах.

"Это самые многочисленные виды транспорта, которые, как показал анализ, являются основными участниками ДТП. Поэтому теперь для получения прав на их управление необходимо пройти полный курс обучения с получением теоретических знаний и практических навыков вождения", – сказал Алекешев.

Для облегчения процесса регистрации транспорта в МВД отказались от ряда бумажных документов по его техническим характеристикам. При первичной регистрации транспорта в Казахстане эти документы МВД будет получать в электронном формате из базы данных госорганов.

А в целях исключения рисков мошеннических действий при получении госуслуг возвращено требование о необходимости нотариального заверения сделок купли-продажи автомобилей. В этих же целях вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета машины.