За 20 лет площадь лесов в мире уменьшилась почти на миллион квадратных километров

По данным Всемирного банка, площадь лесов в мире ежегодно сокращается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Так, с 2020-го по 2021 год сокращение составило 0,1%, или 50,2 тыс. кв. км, до 40,4 млн кв. км. А за 10 лет площадь лесов в мире сократилась на 1,2%, или на 478,9 тыс. кв. км.

Крупнейшая по площади лесов страна — Россия, на которую приходится пятая часть всех лесов планеты — 8,2 млн кв. км. Следом идут Бразилия (5 млн кв. км), Канада (3,5 млн кв. км), США (3,1 млн кв. км) и Китай (2,2 млн кв. км). На топ-5 стран совокупно приходится более половины мирового лесного массива.

Самую большую площадь лесов за двадцатилетие, в период с 2001-го по 2021 год, потеряла Бразилия (2-е место по площади лесов в мире): сразу 517,5 тыс. кв. км, или 9% от всей площади лесов в стране. Основными движущими силами, влияющими на крупномасштабную вырубку лесов, являются расширение сферы АПК в пользу разведения животных и выращивания сои, а также рост объёма добычи полезных ископаемых и связанной с этим инфраструктуры.

Следом идут Демократическая Республика Конго (минус 181,7 тыс. кв. км), Ангола (минус 111 тыс. кв. км), Судан (минус 106,2 тыс. кв. км) и Индонезия (минус 95,9 тыс. кв. км).

Страны, потерявшие самую большую площадь лесов, расположены преимущественно в Африке и Южной Америке. В государствах с развивающейся экономикой темп вырубки лесов выше, чем в развитых странах. Также страны с колониальным прошлым понесли большие потери площади лесов, нежели те, которые не были колонизированы. Основная причина утраты лесов в Индонезии — растущий спрос на пальмовое масло. В Мьянме все усилия по предотвращению незаконной вырубки лесов сводятся на нет продолжающейся гражданской войной.

Среди стран, которые увеличили площадь лесов, абсолютным лидером является Китай, который с 2001-го по 2021 год продемонстрировал рост сразу на 425 тыс. кв. км: площадь лесов в стране выросла почти на четверть. Более того, к 2050 году КНР хочет увеличить площадь лесов в стране до 30% от общей территории. К примеру, в 1990-м площадь лесов в стране не превышала 17%, а к 2015 году она выросла до 22,2%.

Следом идут Россия (плюс 57,4 тыс. кв. км) и США (плюс 54,6 тыс. кв. км). Значительный прирост площади лесов показала также Индия: плюс 46,4 тыс. кв. км.

В Казахстане, по данным Всемирного банка, площадь лесов в 2021 году составляла 34,8 тыс. кв. км. Этот показатель в стране растёт 11-й год подряд. Так, за период с 2001-го по 2021 год площадь лесов в РК выросла на 3,3 тыс. кв. км.

В отрасли лесоводства и лесозаготовок в стране работают около 2 тыс. человек. При этом списочная численность занятых за год, к четвёртому кварталу 2023-го, сократилась на 11%, а фактическая — на 10,2%.

Покупательная способность заработных плат в отрасли выросла сразу на 28%, а сама номинальная среднемесячная зарплата в четвёртом квартале 2023 года составила 308,4 тыс. тг. Для сравнения: покупательная способность заработных плат в среднем по РК выросла лишь на 5,3%.