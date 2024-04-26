Программа "серебряный возраст": трудоустроены почти 10 тысяч казахстанцев

По данным на 1 апреля 2024 года по проекту "Серебряный возраст" трудоустроены 9,9 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz. Всего в 2024 году по этому направлению планируется трудоустроить 19 060 человек.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта. Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).

После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию.

Наибольшее количество трудоустроенных по проекту "Серебряный возраст" отмечается в Туркестанской – 1,8 тыс. чел., Жамбылской – 896 чел., Абайской – 619 чел. областях и в г. Шымкент – 689 чел. Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,6% или 5,5 тыс. чел., сельского населения – 5,7 тыс. чел. или 58,2%.

Средний размер заработной платы по республике составил 135,6 тыс. тенге, максимальный показатель данного значения в Восточно-Казахстанской (202,7 тыс. тенге), Кызылординской (180 тыс. тенге) областях и в г. Астана (177,6 тыс. тенге), минимальный в Западно-Казахстанской области (100 тыс. тенге) и г. Алматы (по 98,3 тыс. тенге).

Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте.

Гульмаржан Наурзалиева нашла работу по профессии в 59 лет. Сейчас она работает главным бухгалтером в ИП "Зерделі "Ақыл-ой дамыту орталығы".

"В прошлом году в поисках работы я обратилась в Карьерный центр г. Астаны. Для начала я зарегистрировалась в качестве безработного лица, после начался подбор подходящей мне вакансии. Прошла собеседование по выданному направлению в ИП "Зерделі "Ақыл-ой дамыту орталығы" по проекту "Серебряный возраст" и по сей день работаю тут главным бухгалтером", – поделилась женщина.

По ее словам, проект "Серебряный возраст" позволил почувствовать себя нужным и востребованным специалистом.

Всего в столице в 2024 году по проекту "Серебряный возраст" планируется трудоустроить более тысячи человек.

Напомним, казахстанцы, трудоустроенные на субсидируемые рабочие места, в районах и городах, где была объявлена чрезвычайная ситуация, продолжат получать заработную плату без изменений. На период действия чрезвычайной ситуации заработная плата безработным лицам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места, будет выплачивается центром трудовой мобильности без истребования сведений от работодателей.