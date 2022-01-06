Токаев назвал терактом происходящее в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом, передает корреспондент BaigeNews.kz. Он выступил с видеообращением в эфире гостелеканала.

"Я возглавляю штаб контртеррористический. Теракт учинили бандиты, настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы, в других городах, захватывают здания инфраструктуру. И самое главное, захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия, ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением МО, упорный бой. Поэтому, я полагаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ - оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - сказал Токаев.