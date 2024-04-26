В Актобе дольщиков обманули на 2,5 млрд. тенге

При координации прокуратуры Актюбинской области завершено досудебное расследование по ст.ст.190 ч.4 п.2 и 279 ч.1 УК (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а также нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности).

"Так, с 2019 по 2023 годы руководитель ЖК "Safina" К. и директор одного из товариществ А., обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и "Алтын Орда" городе Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд. тенге", - говорится в сообщении.

25 апреля этого года прокуратурой Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых лиц для рассмотрения по существу направлено в суд.