Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью

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Президент Казахстана отметил, что в Алматы террористами захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные самолеты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает обращение к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности уместным и своевременным, передает BaigeNews.kz.

"Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным. Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение ", — сказал Токаев в эфире телеканала "Хабар 24″.

Президент Казахстана отметил, что террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные.

"Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы страдают, они стали жертвами нападения террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность и присутствующих здесь членов Совета Безопасности РК принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы", — подчеркнул Президент РК, выступая с обращением к народу.

ОДКБ — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.



Напомним, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, обратил внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Напомним также, что указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.