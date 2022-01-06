Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан | BaigeNews.kz 6 января, 03:40
325
Фото: ОДКБ

ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан


Для стабилизации ситуации после подавления беспорядков в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В связи с обращением Президента РК Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.



Cообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Он назвал происходящее в Алматы терактом и отметил, что террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности, захвачен аэропорт города, около пяти самолетов, включая иностранные.
#беспорядки в Алматы
6 января, 03:40
325
Журналист

Рекомендуем