ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

Для стабилизации ситуации после подавления беспорядков в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян, передает корреспондент BaigeNews.kz
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"В связи с обращением Президента РК Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Cообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился
к главам государств ОДКБ за помощью. Он назвал происходящее в Алматы терактом и отметил, что террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности, захвачен аэропорт города, около пяти самолетов, включая иностранные.