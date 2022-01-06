Мародеры в Алматы грабят бутики, ТРЦ и банки

Фото: фото из социальных сетей

Больше всего от рук участников погрома пострадал город Алматы — там орудуют профессиональные боевики.

В ходе беспорядков, прокатившихся по городам Казахстана, избиты обычные граждане, полицейские, пострадали объекты бизнеса и повреждены транспортные средства, передает BaigeNews.kz.

Больше всего от рук участников погрома пострадал город Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже назвал происходящее в Алматы террористическим актом. В сети одна за другой появлялась информация о горящем акимате и захваченном здании аэропорта, где по неподтвержденной информации при штурме погибли двое военнослужащих. Позже Президент Казахстана сообщил, что участники массовых беспорядков захватили пять самолетов. В ночь на 6 января заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что захваченный аэропорт освобожден.

фото: orda.kz

Позже СМИ также сообщили о разграбленных магазинах и крупных торговых центрах, таких как ЦУМ, Mega и Esentai.

Кроме этого, стало известно о том, что были полностью ограблены три магазина сети Magnum, это не только продукты, но и техника. Нападения фиксируются и дальше.

Несмотря на призывы некоторых участников митингов не нарушать общественный порядок и не посягать на чужое имущество, мародеры грабили отделения банков. Некоторые въезжали в отделения банка на спецтехнике.

В Национальную палату предпринимателей "Атамекен" поступают обращения от владельцев бизнеса, пострадавших в ходе массовых беспорядков. В первую очередь, это хозяева магазинов, кафе и ресторанов. Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев.

"Безусловно, тезисы поднимаются достаточно справедливые, во многих вопросах мы солидарны с людьми, кто вышел изъявить свою волю и сказать о том, что где-то они не согласны и все эти проблемы нужно решать в рамках правового поля. Проблемы нужно решать, как в самом начале говорили многие митингующие, исключительно мирным митингом, без мародерства, побоев и ущерба своих же сограждан. Потому что, когда мы говорим про погромы в магазинах, ресторанах, мы наказываем своих же сограждан. Это такие же казахстанцы, которые точно также платят кредиты и зарплаты своим работникам. Мы призвали власти, чтобы они защитили объекты бизнеса. Мы призываем и тех людей, кто вышел на митинги — нужно решать социальные и экономические проблемы, но их нужно решать в рамках правового поля и системно. Ни в коем случае, не вторгаясь в чужую частную собственность, не разрушая ее, не причиняя морального, физического, материального вреда таким же согражданам, которые точно также сталкиваются с такими же сложностями. Но у них появляется еще новая сложность — восстановить свой бизнес. Нам еще всем вместе, всей страной придется восстанавливать все, что было сейчас разрушено", — сказал Олжас Ордабаев.

НПП призывает предпринимателей фиксировать на видеокамеру нанесенный ущерб и направлять к ним. В Палате предпринимателей работает бесплатная "горячая" линия 1432 и единый номер 8 8000808010.

Также стало известно, что в регионах, где сейчас введен режим ЧП, будет бесплатно выдаваться свидетельство о форс-мажоре для пострадавших в результате волнений.

Чтобы получить свидетельство, необходимо предоставить пакет документов в электронном виде на почту Внешнеторговой палаты info.cci.kz@gmail.com либо online@atameken.kz. Срок рассмотрения и выдачи свидетельства — 15 рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

"Направляйте обращения. Колл-центр будет работать постоянно. После стабилизации ситуации начнет работать комиссия по восстановлению, поэтому очень важно будет зафиксировать ущерб. Будет вестись учет факта мародерства, будет сформирован единый перечень, который НПП будет ставить в дальнейшем перед государством для восстановления. Более 150 обращений уже поступило, часть обращается по разъяснению работы в режиме ЧП. Больше всего звонков из Алматы и Шымкента. Мы сейчас ждем более детальную информацию со стороны комендатур, Генеральной прокуратуры, и в дальнейшем будем до бизнеса доводить, в каком режиме они могут работать, какие меры необходимо предпринимать", — пояснил Олжас Ордабаев.

Напомним, 5 января в Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков. В Генпрокуратуре напомнили, что за нарушение режима чрезвычайного положения, за действия, провоцирующие нарушение правопорядка, предусмотрен административный арест до 15 и 30 суток. Одним из первых акимов, озвучивших последствия погромов, был аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

"Вчера на центральной площади Тараза я обратился к собравшимся и призвал их к спокойствию, не поддаваться беспределу и наладить диалог. Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, спровоцировали беспорядки, совершали хулиганские действия. В результате сожжено более 10 полицейских машин, пострадали здание аппарата акима области, отделение Kaspi Bank", — отметил аким.

Предварительный ущерб от беспорядков днем 5 января озвучил также комендант Алматы, начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

"К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков", — сообщил Канат Таймерденов.

Напомним, что вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Напомним также, что указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.