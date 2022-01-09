Казахстанцам бесперебойно выплатят зарплаты, пенсии и пособия, передает BaigeNews.kz . Об этом сообщили в Национальном банке РК.С 10 января в штатном режиме запустят платежные системы РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка" для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления на счета граждан:

пенсий;

пособий;

заработных плат.

"Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны", - сообщили в Нацбанке.

Также в целях безопасности в Казахстане приостановят работу обменных пунктов банков и уполномоченных организаций временно приостанавливают в Казахстане.

"Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный банк Казахстана сообщает, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса", - добавили в финрегуляторе.

Также в целях поддержания ликвидности финансовых организаций с 10 января на Казахстанской фондовой бирже (KASE) обеспечат функционирование рынка операций репо и рынка государственных ценных бумаг в тенге.

По мере стабилизации ситуации в Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи начнут возобновлять торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и международные платежи и переводы.

"В связи с этим деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - отметили в Нацбанке.

Тем временем некоторые банки уже начали заполнять банкоматы деньгами под присмотром вооруженной охраны.

Напомним, 4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Но вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки.

Вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Затем, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также Шымкенте. Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за беспорядков и погромов нанесен ущерб на сумму до 90 миллиардов тенге.

Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах.

Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады скорой помощи, пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.

В десяти регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, причем, подавляющая часть их находится в Алматы.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.

Стало также известно, что ранее снятый с должности председателя Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов задержан.

Первый Президент государства, Елбасы Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и призывает всех казахстанцев объединиться вокруг действующего легитимного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в борьбе за стабильность и восстановление правопорядка в стране.