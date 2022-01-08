Ущерб казахстанскому бизнесу составил 88,1 миллиарда тенге - НПП "Атамекен"

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" сообщили, что по предварительным подсчетам ущерб бизнесу составил 88,1 миллиарда тенге, большая часть ущерба - 86,8 миллиарда - приходится на Алматы, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе НПП "Атамекен" сообщили, что на горячую линию поступило 1 622 звонка, из них: по вопросам мародерства – 937, форс-мажора – 23, блок-постов – 2, звонки физических лиц – 650.

В 10 регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 091 объектах, из них в Алматы - 856 субъектов, расположенных в 1 027 объектах.