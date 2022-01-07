"На Алматы напало 20 тысяч бандитов, государство проспало подготовку терактов" - Токаев

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В Алматы от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении, передает BaigeNews.kz.

"Как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алматы от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

Он отметил, что предстоит разбор полетов в связи с действиями правоохранительных органов и армии. А также их межведомственной координации.

"Выяснилось, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость", - сообщил Токаев.

По его словам, помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию и фейки и способные к манипуляциям настроении людей.

"Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался Единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и генпрокуратура", - добавил Токаев.



