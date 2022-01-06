Чрезвычайное положение введено еще в 12 областях Казахстана

Фото: фото Бауыржана Жуасбаева

Указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Поручено назначить:

комендантом Атырауской области начальника Департамента полиции Атырауской области Умбеткалиева Камзу Бактыгалиевича, комендантом Кызылординской области начальника Департамента полиции Кызылординской области Султана Бекторе Женисбайулы, комендантом Жамбылской области начальника Департамента полиции Жамбылской области Сулейменова Жаната Куанышевича, комендантом Акмолинской области начальника Департамента полиции Акмолинской области Баймурзина Арманбека Хакимбековича, комендантом Актюбинской области исполняющего обязанности начальника Департамента полиции Актюбинской области Алиева Каната Советовича, комендантом Восточно-Казахстанской области начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Мадиева Сагата Кентаевича, комендантом Западно-Казахстанской области начальника Департамента полиции Западно-Казахстанской области Аблазимова Махсудхана Нугмановича, комендантом Карагандинской области начальника Департамента полиции Карагандинской области Файзуллина Ерлана Жумасеитулы, комендантом Туркестанской области начальника Департамента полиции Туркестанской области Дальбекова Кайрата Султанбаевича, комендантом Костанайской области исполняющего обязанности начальника Департамента полиции Костанайской области Дюсембекова Кайрата Сыздыковича, комендантом Павлодарской области начальника Департамента полиции Павлодарской области Масимова Нурлана Мырзахановича, комендантом Северо-Казахстанской области начальника Департамента полиции Северо-Казахстанской области Тулебаева Марата Сагинтаевича, комендантом города Шымкента начальника Департамента полиции города Шымкента Джумаханбетова Ерали Мусалиевича.

Указами о введении чрезвычайного положения в названных областях чрезвычайное положение объявлено на период с 20 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Комендантский час вводится с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

На период чрезвычайного положения создаются областные комендатуры с наделением их полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».

На период действия чрезвычайного положения поручено ввести следующие меры и временные ограничения:

усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; ограничить въезд в область (город), а также выезд из нее (него); запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц; запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции; обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, указами определены комендатуры областей (городов), Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Генеральному Прокурору Республики Казахстан поручено обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.

Правительству Республики Казахстан поручено выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Указы введены в действие со дня подписания — с 5 января.

Напомним, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, обратил внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.