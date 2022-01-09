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Банкоматы заполняются деньгами под присмотром вооруженной охраны полиции в Шымкенте | BaigeNews.kz 9 января, 19:09
5709

Банкоматы заполняются деньгами под присмотром вооруженной охраны полиции в Шымкенте

Также в настоящее время в Шымкенте правоохранители совместно с акиматом осуществляют очистку города, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Сообщается, что для поддержания жизнедеятельности города под сопровождением вооруженной охраны полиции заполняются банкоматы банков "Народный", "Жусан" и Kaspi.

Кроме того, с целью выявления ячеек преступников проводятся оперативно-розыскные мероприятия по линии экстремизма и миграции, заявили в ДП Шымкента.
#протесты в Казахстане #режим ЧП в Казахстане
9 января, 19:09
5709
Юлия Тен Журналист

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