Стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге

Фото: ratel

Митингующие в Актобе потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге, сообщает BaigeNews.kz.

По сообщению акимата города, требования митингующих будут выполнены. Цена на газ в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмұнагаз".



