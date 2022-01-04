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Стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге | BaigeNews.kz 4 января, 23:20
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Фото: ratel

Стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге

Митингующие в Актобе потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге, сообщает BaigeNews.kz.

По сообщению акимата города, требования митингующих будут выполнены. Цена на газ в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмұнагаз".


#протесты #Актобе
4 января, 23:20
1580
Журналист

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