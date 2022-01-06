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  • "Протестующие убивают полицейских, грабят магазины в Алматы" — Токаев
"Протестующие убивают полицейских, грабят магазины в Алматы" — Токаев | BaigeNews.kz 6 января, 00:11
1155
Фото: akorda.kz

"Протестующие убивают полицейских, грабят магазины в Алматы" — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление в связи с беспорядками, охватившими ряд крупных городов и областных центров, страны, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что особенно сложное положение сложилось в Алматы, создавшаяся обстановка угрожает безопасности всех жителей города.

Президент сообщил, что в результате беспорядков есть жертвы и пострадавшие.

"В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы и это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах, в связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана", — сказал Касым-Жомарт Токаев пятого января в своем выступлении в эфире телеканала "Хабар 24″.

Президент пояснил, что принятые меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но этих мер пока недостаточно.

Токаев пообещал, что в отношении заговорщиков будут приняты максимально жесткие меры.

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому как Глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопросы безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

#беспорядки #Касым-Жомарт Токаев #Алматы
6 января, 00:11
1155
Журналист

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