Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает BaigeNews.kz.
"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - написал пресс-секретарь.
Айдос Укибай добавил, что у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.
"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - заключил Укибай.
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