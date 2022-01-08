Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана | BaigeNews.kz 8 января, 13:15
20617
Фото: inform.kz

Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает BaigeNews.kz.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - написал пресс-секретарь.

Айдос Укибай добавил, что у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - заключил Укибай.


#Елбасы
8 января, 13:15
20617
Журналист

Рекомендуем