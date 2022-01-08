Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

Фото: inform.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает BaigeNews.kz.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - написал пресс-секретарь.

Айдос Укибай добавил, что у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.