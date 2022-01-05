Госрегулирование цен на ГСМ и продукты вводят в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране и дал ряд поручений, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.Ранее Президент отметил , что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях "ҚазМұнайГаз" и "Қазақгаз".

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе "КазГПЗ", производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

"На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги", – сказал он.Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли."Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка", – убежден глава государства.В этой связи Президент изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации."Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных Правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю Правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. В-четвертых, поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней", – заявил Токаев.Вместе с тем глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике.В завершение Токаев также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации:- Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;- Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;- Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц";- Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;- Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;- Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.По Казахстану в последние дни прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки. Сообщается, что сгорели полицейские служебные авто, ранен полицейский.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дважды делал обращение к протестующим. Он призвал их не поддаваться на провокации, проявить благоразумие и пообещал, что законные требования будут внимательно учтены. 5 января Президент проведет рабочее совещание по всем вопросам.

В Мангистау и Алматы ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.

Указывается, что режим ЧП вводится в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на период с 01:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.