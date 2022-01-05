Раненный полицейский, поджог авто, слезоточивый газ. Что происходит на улицах Алматы

Фото: коллаж из скриншотов

В Алматы и Мангистауской области прошли беспорядки, передает корреспондент BaigeNews.kz. Митингующие сначала собрались на площадях, а потом шествие направилось к административным зданиям. Как сообщают алматинские журналисты, протестующие на площади Республики избили одного полицейского, а остальных закидали снежками и бутылками. Правоохранительные органы в ответ использовали слезоточивый газ. В Сети также распространяется видео, где толпа людей раскачивает полицейский микроавтобус. К месту митинга стянули военную технику, которая вместе с полицейскими автомобилями колонной проехала по площади. На этом видео видно, как протестующие окружают танк, а некоторые умудряются залезть на него.

Сайт mediazona.ca сообщил, что на их корреспондента в Алматы совершено нападение в то время, когда он снимал, как митингующие громили полицейские машины.

"Мужчина в красной куртке отговаривал неизвестных бить журналиста и произносил: "Остановитесь!". В итоге корреспондента отпустили, но один из нападавших крикнул вслед, что "запомнил его лицо". Теперь экран его телефона разбит", - сообщает портал.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи - не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким", - сказал глава государства.