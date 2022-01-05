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Раненный полицейский, поджог авто, слезоточивый газ. Что происходит на улицах Алматы | BaigeNews.kz 5 января, 05:04
19493
Фото: коллаж из скриншотов

Раненный полицейский, поджог авто, слезоточивый газ. Что происходит на улицах Алматы

В Алматы и Мангистауской области прошли беспорядки, передает корреспондент BaigeNews.kz. Митингующие сначала собрались на площадях, а потом шествие направилось к административным зданиям. Как сообщают алматинские журналисты, протестующие на площади Республики избили одного полицейского, а остальных закидали снежками и бутылками. Правоохранительные органы в ответ использовали слезоточивый газ. В Сети также распространяется видео, где толпа людей раскачивает полицейский микроавтобус. К месту митинга стянули военную технику, которая вместе с полицейскими автомобилями колонной проехала по площади. На этом видео видно, как протестующие окружают танк, а некоторые умудряются залезть на него.

Сайт mediazona.ca сообщил, что на их корреспондента в Алматы совершено нападение в то время, когда он снимал, как митингующие громили полицейские машины.

"Мужчина в красной куртке отговаривал неизвестных бить журналиста и произносил: "Остановитесь!". В итоге корреспондента отпустили, но один из нападавших крикнул вслед, что "запомнил его лицо". Теперь экран его телефона разбит", - сообщает портал.


На нескольких видео, опубликованных в Telegram-канале Yedilov online, видны один перевернутый и несколько поврежденных полицейских авто. Можно увидеть также, как мужчина в маске разбивает арматурой лобовое стекло патрульной машины. Есть кадры, на которых полицейские уносят раненного коллегу на носилках.

В Алматы перекрыли площадь, здание акимата оцепили полицейские, сотрудники СОБР и спецназа.


В Актау участники протестных акций установили на месте митинга микрофоны и динамики - один из активистов протестного движения заявил, что сотрудники ОМОН сбежали от митингующих. На распространяемых в соцсетях видео люди собрались возле акимата города. На другой записи один из участников протестов призывает собравшихся к государственному перевороту, однако широкого отклика его слова не находят.


Также митингующие на площади в Актау окружили вице-премьера Ералы Тугжанова и акима области Нурлана Ногаева, которые вышли к ним сделать заявление, и некоторое время не отпускали их, требуя встречи с главой государства.

Напомним, Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. Ранее он выступил с призывом не поддаваться провокациям и проявить благоразумие.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи - не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким", - сказал глава государства.

В Алматы и Мангистауской области на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.

Указывается, что режим ЧП вводится в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на период с 01:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.
#беспорядки #Алматы #Мангыстауская область
5 января, 05:04
19493
Динара Бекболаева Журналист

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