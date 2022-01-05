Токаев сделал заявление в связи с митингами в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь выступил с заявлением из-за ситуации с протестами в стране, передает BaigeNews.kz.

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие. Не подавайтесь на провокации. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт. А взаимное доверие. Обращаюсь к молодежи, не отравляйте жизнь близких. Все законные требования будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам", - сказал глава государства.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмұнагаз".