Мангистаусцы вышли на митинг с требованием снизить цены на газ

Фото: lada.kz

В Жаназозене горожане требуют снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг, передает BaigeNews.kz

По информации местного портала Lada.kz, свое видеообращение местные жители адресовали акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Максату Ибагарову.

По словам жанаозенцев, они не согласны с ценовой политикой местных властей в связи с резким скачком цен на сжиженный газ. С 1 января 2022 года цена на "голубое" топливо резко выросла в регионе − до 120 тенге. Жанаозенцы просят выполнить их требования, а именно снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы. Заявители также настаивают, чтобы газ в Мангистауской области был постоянно в наличии.

А сегодня в Жанаозене, селах Акшукур и Курык прошли митинги. Жители города вышли на улицу с тем же требованием - снизить стоимость сжиженного газа.

В управлении внутренней политики акимата Мангистауской области сообщили, что сегодня, 2 января, в 11:00 около здания ЗАГСа в Жанаозене собрались автовладельцы по вопросу снижения цены на сжиженный газ. С собравшимися провели разъяснительную беседу исполняющий обязанности акима города Галым Байжанов, заместитель акима города Жанабай Аймагамбетов, также представители правоохранительных органов.



Им было разъяснено состояние дел по реализации сжиженного газа и дано разъяснение Закона РК "Об организации мирных собраний", в частности, о том, что их действия незаконны, так как необходимо уведомлять местный исполнительный орган за пять рабочих дней до проведения собрания. Представители городского акимата предложили собравшимся изложить свои требования в письменном виде. Ведется разъяснительная работа.