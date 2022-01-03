Властями принято решение о снижении стоимости газа в Жанаозене

Фото: lada.kz

Создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева правительство примет меры по ситуации в Жанаозене, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. Завтра утром вице-премьер Тугжанов, министр энергетики Магзум Мирзагалиев и председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин вылетят в Актау.

В целях исполнения поручения Главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.

Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.

Напомним, в Жаназозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".