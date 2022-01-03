Властями принято решение о снижении стоимости газа в Жанаозене

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По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева правительство примет меры по ситуации в Жанаозене, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. Завтра утром вице-премьер Тугжанов, министр энергетики Магзум Мирзагалиев и председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин вылетят в Актау.
В целях исполнения поручения Главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.
Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.
Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.
Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.
Напомним, в Жаназозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".
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