Протесты в Казахстане: Токаев назвал виновных в допущенной ситуации

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что на совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. Согласно Конституции, отставка премьер-министра означает прекращение полномочий всего Правительства. Члены Правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов.

Обращаясь к участникам совещания Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти — сдерживание инфляции, осталась невыполненной.

"Эта задача станет первостепенной для следующего состава Правительства страны и нового главы кабинета", — подчеркнул он.

Президент поблагодарил Правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "ҚазМұнайГаз" и "Қазақгаз".

Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Напомним, ранее Токаев поблагодарил Аскара Мамина за службу на посту премьер-министра РК.

По Казахстану в последние дни прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки. Сообщается, что сгорели полицейские служебные авто, ранен полицейский.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дважды делал обращение к протестующим. Он призвал их не поддаваться на провокации, проявить благоразумие и пообещал, что законные требования будут внимательно учтены. 5 января Президент проведет рабочее совещание по всем вопросам.

В Мангистау и Алматы ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00.

Указывается, что режим ЧП вводится в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на период с 01:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.