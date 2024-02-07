Непогода блокировала работу ещё одного казахстанского аэропорта

В аэропорту Актобе из-за погодных условий задерживаются авиарейсы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.

"На данный момент в аэропорту города Актобе задерживаются четыре рейса на вылет и прилёт следующих авиакомпаний: FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы, Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау, SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана, Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана. Причина – метеоусловия в аэропорту Актобе", - сказали в пресс-службе аэропорта Актобе.

В ведомстве попросили пассажиров узнавать актуальную информацию в справочной службе аэропорта либо в call-центрах авиакомпаний.

Всего на сегодня в аэропорту Алии Молдагуловой запланировано 10 рейсов на вылет и прилёт.

В пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили, что рейс Астана – Актобе, который задержали из-за метели и плохой видимости в Актобе, возобновят после установления лётной погоды.