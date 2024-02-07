Штормовой ветер помешал самолётам приземлиться в аэропорту Уральска

Самолёт рейса Алматы – Уральск не смог сесть в международном аэропорту имени Маншук Маметовой. Судно было перенаправлено на запасной аэродром в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой сообщили, что из-за сильного бокового ветра с порывами до 20 метров в секунду 6 февраля командир воздушного судна авиакомпании Fly Arystan (Алматы – Уральск) принял решение лететь на запасной аэродром в Атырау. Ожидаемое время прибытия в Уральск сегодня, 7 февраля, в 12:50.

Также задерживаются рейсы Франкфурт-на-Майне – Астана – Уральск авиакомпании Air Astana и Атырау – Уральск авиакомпании Qazaq air.

Сообщается, что взлётно-посадочная полоса аэропорта Уральска к этому моменту полностью очищена от снега и льда и готова к взлёту и посадке воздушных судов.