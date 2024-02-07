Движение на 23 участках республиканских трасс закрыли из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий в 6 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 09:00 ч. 7 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 23 участках автодорог республиканского значения в 6 областях.

Актюбинская область – 11 участков

1. "Самара-Шымкент" км. 526-610, уч. гр.ЗКО-п.Кобда – 84 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области)

2. "Самара-Шымкент" км. 773-965, уч.п.Беккул Баба-п.Карабутак – 192 км.

3. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 97-255, уч. г.Кандыагаш-п.Карауыкельды – 158 км.

4. "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км. 0-150, уч. г.Кандыагаш-п.Бершогор – 150 км.

5. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 46-97, уч. г.Алга-г.Кандыагаш – 51 км.

6. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 13-46, уч. г.Актобе-г.Алга – 33 км.

7. "Актобе-гр.РФ (на Орск)" км. 39-136, уч. п.Шамши Калдаякова-гр.РФ – 97 км.

8. "Самара-Шымкент" км. 610-702, уч. п.Кобда-п.Маржанбулак – 92 км.

9. "Актобе-Мартук-гр.РФ" км. 22-64, уч. Эко Ойл-АЗС Лидер – 42 км. (ветер, метель, ограничение видимости)

10. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 255-330, уч. п.Карауыкельды-гр.Атырауской обл. – 75 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Атырауской области) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

11. "Самара-Шымкент" км. 965-1153, уч. п.Карабутак- развилка М-32 и А-26 – 188 км. Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта

Область Жетысу – 1 участок

1. "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. (ветер, метель, ограничение видимости) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Западно-Казахстанская область – 7 участков

1. "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км.

2."Атырау-Уральск" км. 189-492 уч. гр.Атырауской обл.-г.Уральск – 303 км.

3."Самара-Шымкент" км. 266-526, уч. п.Подстепное-гр.Актюбинской – 260 км.

4. "Подстепное-Федоровка-гр.РФ" км. 0-36, уч. п.Подстепное-п.Федоровка – 36 км.

5. "Самара-Шымкент" км. 195-246, уч. гр.РФ - пост.Сырым – 51 км.

6. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213, уч. п.Чапаево-п.Казталовка – 213 км.

7. "Уральск-гр.РФ(на Бузулук)" км. 5-33, уч. г.Уральск-гр.РФ – 28 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, метель, ограничение видимости)

Костанайская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр. обл. Улытау- г.Аркалык – 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Северо-Казахстанская область – 1 участок

1. "Мамлютка-Костанай" км. 23-159, уч. с.Становое-с.Макарьевка – 136 км. (в связи с закрытием областных и районных автодорог и ухудшением погодных условий) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Область Улытау – 2 участка

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

2. "Кызылорда-Павлодар" км. 433-756, уч. г.Жезказган-п.Жанаарка. – 323 км. (снег, метель, ограничение видимости, гололед) Ограничение действует для всех видов автотранспорта

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 246 единиц техники и 359 человек.