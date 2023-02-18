Народная партия Казахстана приступила к агиткампании

Фото: halykpartiyasy.kz

Республиканский штаб Народной партии Казахстана начал агитацию, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале партии.

Ранее кандидаты, выдвинутые от Народной партии Казахстана по партийному списку, получили личные удостоверения. Вручение документов состоялось в офисе центрального аппарата НПК.

Партийный список НПК, утвержденный XXIII Внеочередным Съездом партии, был зарегистрирован в Центральной Избирательной комиссии. Всех 52 кандидатов, выдвинутых партией, признали соответствующими критериям, установленным Конституцией РК и законом "О выборах". 32,7 процентов списка составили представители трех категорий: женщины, молодёжь и люди с ограниченными возможностями.

Напомним, сегодня в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Заработали предвыборные штабы партий.

Накануне Центральная избирательная комиссия РК провела жеребьевку и определила порядковый номер каждой политической партии в избирательном бюллетене. Народная партия Казахстана получила четвёртое место в списке из семи партий.

"Четыре — число благополучия, — отмечают партийцы. — У казахов есть поговорка "Төртеу түгел болса — төбедегі келеді!". Так что это хорошая цифра".

В НПК также отметили, что уже полностью проработаны маршруты выездов кандидатов в регионы, для проведения встреч с избирателями; определены места размещения баннеров, плакатов и прочей заранее отпечатанной наглядной агитации; созданы видеоролики и другие материалы, посвященные предвыборной программе партии, для размещения их в социальных сетях.

Агитация продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины. Сами выборы в Мажилис и маслихаты назанчены на 19 марта.