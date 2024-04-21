Подтопление окраины Уральска: в ЗКО переброшены дополнительные силы МЧС

В Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области, воинской части, а также МВД. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык произошел перелив через земляной вал. Вода заполнила территории дачных массивов, расположенных на окраине города Уральска.

На месте прорыва насыпной дамбы спасатели ДЧС Западно-Казахстанской и Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие воинской части 28237 МЧС проводят обход дачных домов на наличие оставшихся жителей, берегоукрепительные работы, укладку мешкотар и инертных материалов, откачку воды. Меры по эвакуации людей проведены заблаговременно.

На воздушном судне обследовали местность с воздуха, также подняли беспилотный летательный аппарат. На месте также работают сотрудники местной полиции.

"В Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области и воинской части 52 859, а также МВД. Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа", — сообщил Аскар Шарип.

Кроме того, сегодня спасатели Западно-Казахстанской области и города Алматы посредством плавсредств перегнали крупно-рогатый скот и лошадей. Они оказались в ловушке воды района "Утюжный затон" города Уральск.

Ранее спасатели поделились кадрами первых спасённых из зоны затопления. Для эвакуации жителей из подтопленных районов Уральска организовали автобусы. Город разделили на секторы, в каждом из которых есть эвакуационные пункты. Жителей окраин города эвакуировали заблаговременно, не желающих покидать свои дома и дачные участки, эвакуируют принудительно.

В акимате области сообщили, что на данный момент имеются свободные места в эвакуационных пунктах: