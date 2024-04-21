"Покиньте опасные зоны": что происходит в подтопленном пригороде Уральска

В департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области делятся шокирующими кадрами спасения людей из затопленных дачных массивов Уральска, передаёт BaigeNews.kz

Также в сети появилось видео, где бурный поток стремительно уносит неизвестного мужчину, а затем спасателям удается поймать и вытащить его из воды.

На некоторых кадрах видно, что людей спасают с крыш домов и подбирают на лодках идущих по пояс в воде. Также от стихии спасают и домашних животных.

Также сообщается, что 21 апреля в пригородном посёлке Уральска — Зачаганске, в садоводческом товариществе "Стеновик" прорвало временный вал, вода хлынула через земляную насыпь и мешки с песком. В результате затопило шесть садовых обществ: "Космос", "Стеновик", "Отдых", "Комарово", "Уралочка", "Дорожник". Количество дачных участков в товарищества – 820, а на 190 участках постоянно проживают 620 человек, в том числе 300 детей.

По данным ДЧС, уже подтоплены 300 дачных участков. При этом 585 жителей эвакуированы заблаговременно. На сегодняшний день, на дачных участках оставались 35 мужчин для охраны домов. На данный момент производится обход дачных домов. Во время обхода были спасены четыре человека, один человек эвакуирован, ещё 30 человек эвакуировались самостоятельно.

В дачных садоводствах работают 230 человек личного состава, 23 единицы техники и 10 плавсредств.

К жителям города обратился глава ведомства полковник Руслан Касыбаев.

"Уровень воды в реке Жайык всё повышается и уже достиг опасной отметки, существует угроза для жизнедеятельности человека. Ранее уже была проведена эвакуация жителей из садовых обществ "Венера", "Лесник", "Арматурщик", "Утюжный затон", "Южный затон", "Стеновик", Перовго, Второго и Третьего дачных обществ. С подъёмом уровня воды произошли переливы и затопления вышеуказанных участков. Просим не посещать подтопленные территории. Это опасно для жизни! В особенности это касается жителей Первого, Второго, Третьего дачных обществ, продолжающих передвигаться вдоль дороги республиканского значения "Самара-Шымкент". Требую покинуть опасную зону! Жителям района "Самал" настоятельно рекомендуем эвакуироваться. Отключите электричество и газовые приборы, закройте окна и двери, эвакуируйте домашних животных, следуйте в ближайшие пункты временного размещения. телефон горячей линии: 55-40-88. Телефоны экстренных служб: 101, 112. Берегите себя! — обратился к жителям Руслан Касыбаев.

Он добавил, что всех отказавшихся покидать свои подтопленные дома и участки жителей полицейские и спасатели будут эвакуировать принудительно.

По данным МЧС РК, к этому часу в эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, в том числе 985 детей.

В безопасные места отогнано 4 925 домашних животных.