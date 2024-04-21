Более ста собак и кошек спасены из подтопленных дач в Уральске

На территории подтопленных дачных массивов в пригороде Уральска продолжаются поисково-спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В воздухе работает вертолёт. К этому часу эвакуированы более 100 собак и кошек. Работы продолжаются", — сообщили в МЧС.

В ведомстве поделились трогательным видео спасения домашних животных.

"В Западно-Казахстанской области сохраняется опасная ситуация. На сегодняшний день уровень воды увеличился на 24 см и превысил критический показатель. Если опасный уровень составляет 8 м 50 см, то сейчас он составляет 857 см. Продолжаются работы по защите, в направлении города проведены работы в 80 селах вдоль реки Жайык. Построено и укреплено 35 км защитных дамб. К этим работам привлечено около двух тысяч единиц спецтехники, около 8 тысяч человек", — сказал заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов на брифинге в СЦК.

Напомним, по данным МЧС РК, в эвакуационных пунктах региона находятся 2 300 человек, в том числе 985 детей. В безопасные места отогнано 4 925 домашних животных.

21 апреля в пригородном посёлке Уральска — Зачаганске, в садоводческом товариществе "Стеновик" прорвало временный вал, вода хлынула через земляную насыпь и мешки с песком. В результате затопило ряд садоводчеств. Для эвакуации жителей из подтопленных районов Уральска организовали автобусы и опубликовали список доступных эвакопунктов.

Ранее жителям города обратился глава ведомства полковник Руслан Касыбаев. Он потребовал срочно эвакуироваться из дачных массивов и самостоятельно не посещать подтопленные территории.

Тем временем, в Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области, воинской части, а также МВД.