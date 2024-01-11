Мор лебедей в Мангистау: в "Rixos" проведут внеплановую проверку

По факту сброса сточных вод в озеро Каракол департаментом экологии назначена внеплановая проверка в отношении Rixos Water World Aktau, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

"Специалистами департамента экологии проведен анализ воды, результаты которого показали превышение предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, привлечены специалисты-орнитологи из г. Алматы для полноценного изучения причастности сбросов к ранее выявленным фактам гибели лебедей", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования.

В ведомстве добавили, что в 2022 году Rixos Water World Aktau уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение в виде штрафа в размере 76 млн. тенге.

Напомним, 30 мёртвых лебедей-шипунов 21 декабря обнаружили инспекторы государственного природного заказника "Каракия-Караколь". Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили наличие вируса птичьего гриппа. Позже специалисты обнаружили 227 тушек птиц на озере Караколь. Факт гибели 601 особи лебедя-шипуна на озере Караколь в Актау подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

9 января специалисты обнаружили и утилизировали более 828 погибших лебедей. В озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ.