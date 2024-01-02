Более двухсот мёртвых лебедей обнаружили в Мангистау

Специалисты обнаружили 227 тушек птиц на озере Караколь. Исследования показали, что лебеди умерли от птичьего гриппа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника 21 декабря при проведении охранных мероприятий на озере Караколь подтвердили факт гибели 30 особей лебедя-шипуна (вид не занесён в Красную книгу Казахстана).



Специалисты изъяли пробы для проведения лабораторных исследований. Результаты показали, что у погибших лебедей был вирус птичьего гриппа.

"На момент публикации информации о приуменьшении числа погибших лебедей инспекторами заповедника обнаружено 132 погибших лебедя. На сегодняшний день обнаружили уже 227 погибших птиц. 132 лебедя утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января в установленном ветеринарным законодательством порядке. Информация будет обновляться по мере поступления", - рассказали в департаменте экологии региона.

Ранее собщалось о 30 мёртвых птиц, которых обнаружили у берегов Караколя. Десятки лебедей в Мангистау погибли от птичьего гриппа.