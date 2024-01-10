Численность погибших лебедей в Мангистау превысила 800 особей

На озере Караколь в Мангистау обнаружено и утилизировано более 828 погибших лебедей. В озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

"Всего с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 828 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника", – сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.

Были отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований. По результатам исследований во всех пробах погибших лебедей был обнаружен птичий грипп H5N1.

По информации председателя комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Жомарта Алиева, в озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ. Инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau

"Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных, инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела", - сказал председатель комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Жомарт Алиев.

Напомним, 30 мёртвых лебедей-шипунов 21 декабря обнаружили инспекторы государственного природного заказника "Каракия-Караколь". Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили наличие вируса птичьего гриппа. Позже специалисты обнаружили 227 тушек птиц на озере Караколь. Факт гибели 601 особи лебедя-шипуна на озере Караколь в Актау подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.