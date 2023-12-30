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Десятки лебедей в Мангистау погибли от птичьего гриппа

Сегодня, 13:18
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Устюртский государственный природный заповедник Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Фото: Устюртский государственный природный заповедник

Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.

Напомним, 30 мёртвых лебедей-шипунов 21 декабря обнаружили инспекторы государственного природного заказника "Каракия-Караколь".

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