Десятки лебедей в Мангистау погибли от птичьего гриппа

Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.

Напомним, 30 мёртвых лебедей-шипунов 21 декабря обнаружили инспекторы государственного природного заказника "Каракия-Караколь".