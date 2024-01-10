Гибель 600 лебедей в Актау изучат орнитологи

Факт гибели 601 особи лебедя-шипуна на озере Караколь в Актау подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передаёт BaigeNews.kz.

"Для изучения причин массового падежа птиц на озере Караколь в Актау будут направлены орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана", - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

По данным акимата, падёж лебедей на озере Караколь начался 21 декабря 2023 года. Информация о количестве погибших лебедей обновляется каждый день.

"По состоянию на 6 января 2024 года мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", - проинформировал руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

По предварительным данным, массовая гибель лебедей вызвана вспышкой птичьего гриппа.

"Был обнаружен азиатский штамм H5N1. Этот вирус менее заразен для людей, больше влияя на птиц, при этом другие животные переносят его без симптомов", - сообщил руководитель областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Темирбек Нуртазин.

Жителей и гостей региона призывают не кормить лебедей.

"Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона. Однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов, исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника.