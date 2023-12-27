30 мертвых лебедей обнаружили у берегов озера в Мангистау

30 мёртвых лебедей-шипунов обнаружили у берегов Караколя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Специалисты устанавливают причину гибели птиц, рассказали в Устюртском государственном природном заповеднике. 30 мёртвых лебедей-шипунов инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника обнаружили в ходе проведения охранных работ 21 декабря у берегов озера.

О произошедшем сообщили в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. С тушек взяли пробы для установления причин гибели птиц. Кроме того, инспекторы совместно с природоохранными учреждениями проводят работу по выявлению смертей других птиц на территории заказника.

"На 26 декабря старший научный сотрудник лаборатории экологии вирусов ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии" (находится в Алматы — прим. ред.) Ермухаммет Касымбеков проводит соответствующие лабораторные работы по изучению проб с тел погибших лебедей", — сообщили в заповеднике.

Профессиональные орнитологи из Алматы выступили против запрета актауских экологов подкармливать лебедей. Они отметили, что традиция зимнего прикорма птиц существует во всех больших европейских городах.

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев приютил дома птенца фламинго, отбившегося от стаи. По его словам, птицу нашли на снегу в районе Каражанбаса.

Возможно, птенец отбился от стаи, замёрз и проголодался. Своего подопечного Азамат выхаживал в своей ванной и кормил измельчённой в блендере рыбой и креветками, разбавленными водой.

Позже пернатых квартирантов у Азамата стало двое: второго нашли работники порта в Актау. Они пытались покормить птицу, но после неудачной попытки, Сарсенбаев забрал домой и этого малыша.

Позже птиц отвезли в зоопарк Алматы, но выжил только один из спасённых птенцов фламинго.