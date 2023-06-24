Мэр Москвы объявил понедельник нерабочим днём

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днём для жителей российской столицы. Он этом он написал в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах", — написал Собянин.

Он также отметил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.

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