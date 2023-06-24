Посольство РК в России обратилось к казахстанцам

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Казахстанцев просят воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России. Об этом заявили в посольстве Казахстана в РФ, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения. Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно, в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в Посольстве Казахстана в России (онлайн по ссылке https://kazembassy.ru/rus/consul_uchet_vrem). В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", — говорится в сообщении посольства.

Также опубликован телефон горячей линии посольства РК в РФ: +7-925-897-71-14

Напомним, ранее в Москве сообщили о попытке военного мятежа. Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила уголовное дело.

Как сообщают российские СМИ, 23 июня около 21 часа вечера в Сети распространилось сообщение от имени бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК "Вагнер", о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК "Вагнер". По словам бизнесмена, "погибло огромное количество бойцов". Пригожин заверил, что даст жёсткий ответ.

Также информацию прокоментировали в минобороны России, заявив, что все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

По данным российских СМИ, в Москве и Московской области проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах.

Между тем, российские СМИ пишут о том, что вооружённые люди и военная техника, предположительно ЧВК "Вагнер" появилась в Ростове-на-Дону.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также по дорогам регионального и местного значения.