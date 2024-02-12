Массовым убийством в школах угрожают жителям Караганды

Полиция Карагандинской области разыскивает авторов пугающей жителей рассылки о массовом убийстве в школах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Пресс-служба департамента полиции Карагандинской области сообщила, что в настоящее время для безопасности детей усилили видеонаблюдение и увеличили наряды полиции вблизи школ.

"Аналогичные фейковые сообщения с начала текущего года распространялись в ряде городов соседнего государства и Казахстана. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие. Ситуация на контроле правоохранительных органов", - обратились к жителям полицейские.

Напомним, ранее актюбинцев напугали сообщениями о подготовке нападений на школы города. В мессенджере Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту.

Полицейские выяснили, кто был автором рассылки, напугавшей школьников и их родителей в Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Позже тем же способом начали запугивать жителей Атырау. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области прокомментировали рассылку, отметив, что это фейк.

Двое подростков в возрасте 13-14 лет подняли ложную тревогу, сообщив в полицию о планируемом террористическом захвате школы в Семее.

Девятиклассник из Астаны раздавал листовки с призывами совершить теракт в стенах учебного заведения. Он признался полицейским, что ради шутки на компьютере напечатал текст и распечатал листовки. Матери несовершеннолетнего наложен штраф.