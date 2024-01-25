Автора рассылки о массовых убийствах в школах в Актобе установили

Полицейские выяснили, кто был автором рассылки, напугавшей школьников в Актобе и их родителей, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Ситуация в регионе находится на контроле правоохранительных органов. Оснований для беспокойства не имеется. Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в МВД.

Напомним, в мессенджере Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту.

Полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях.