Подростки сообщили о захвате школы в Семее
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Двое подростков в возрасте 13-14 лет подняли ложную тревогу, сообщив в полицию о планируемом террористическом захвате школы в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @abainewskz.
"Получив сигнал, все экстренные службы города прибыли в учебное заведение, оцепив его по всему периметру. Однако в ходе осмотра информация не подтвердилась. Позже стало известно, что о якобы предполагаемом террористическом акте сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые и позвонили на оперативный канал", - говорится в сообщении.
За ложный вызов спецслужб родители подростков понесли ответственность в соответствии с действующим законодательством и были оштрафованы на сумму в размере 27 750 тенге каждый.
"Заведомо ложные сообщения о террористических угрозах причиняют вред не только в виде материальных потерь, но и создают ненужные отвлечения для полиции и других экстренных служб. Спецслужбы вынуждены отвлекаться от реальных преступлений и происшествий, где требуется реальная помощь, и каждая минута промедления может стоить кому-то жизни", — подчеркнул начальник ДП области Абай Султан Бекторе.
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