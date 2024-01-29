Подростки сообщили о захвате школы в Семее

Двое подростков в возрасте 13-14 лет подняли ложную тревогу, сообщив в полицию о планируемом террористическом захвате школы в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @abainewskz.

"Получив сигнал, все экстренные службы города прибыли в учебное заведение, оцепив его по всему периметру. Однако в ходе осмотра информация не подтвердилась. Позже стало известно, что о якобы предполагаемом террористическом акте сообщили двое подростков в возрасте 13-14 лет, которые и позвонили на оперативный канал", - говорится в сообщении.

За ложный вызов спецслужб родители подростков понесли ответственность в соответствии с действующим законодательством и были оштрафованы на сумму в размере 27 750 тенге каждый.