Девятиклассник призывал совершить теракт в школе Астаны

Педагог одной из столичных школ сообщила в полицию, что девятиклассник раздаёт листовки с призывами совершить теракт в стенах учебного заведения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Следственно-оперативная группа полицейских прибыла в школу, и девятиклассник признался, что ради шутки на компьютере напечатал текст и распечатал листовки.

Стражи порядка начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”, назначены соответствующие экспертизы.

В отношении законных представителей школьника возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК “Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего”. Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны матери несовершеннолетнего наложен штраф.

Ранее двое подростков в возрасте 13-14 лет подняли ложную тревогу, сообщив в полицию о планируемом террористическом захвате школы в Семее.

До этого актюбинцев напугали сообщениями о подготовке нападений на школы города. В мессенджере Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту.

Полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях, однако большинство родителей 26 января не пустили своих детей в школу из-за страха терактов.

Полицейские выяснили, кто был автором рассылки, напугавшей школьников и их родителей в Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Позже тем же способом начали запугивать жителей Атырау. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области прокомментировали рассылку, отметив, что это фейк.