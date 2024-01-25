Напугавшую актюбинцев рассылку полицейские назвали фейком

Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, передает BaigeNews.kz.

В Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Он сообщил, что готовился к преступлению год и недавно получил оружие. Для убедительности он также прикрепил к публикации фото пистолета.

Автор также сообщил, что он не один - их 20 человек. Нападения они "планируют" устроить 26 января.

Позже скрины с этими сообщениями стали рассылаться в родительских чатах. Всё это очень напугало горожан.

"Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц распространивших данную информацию. Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны. Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них" - сказал начальник Департамента полиции Актобе Асет Калиев.

Полицейские также попросили граждан не поддаваться на провокации.