На сообщения о готовящихся массовых убийствах в школах Атырау отреагировали в полиции

Массовые рассылки о подготовке нападений на школы города прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что сообщение — фейк и предостерегли жителей от его распространения.

"Сообщаем, что по данному факту департаментом полиции проводится досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. С 26 января совместно с компетентными органами мы непрерывно проводим работу по обеспечению безопасности учебных заведений, в том числе через видеонаблюдение и увеличение количества полицейских нарядов в непосредственной близости от них. Учащиеся школы продолжают обучение в штатном режиме, полиция и другие компетентные органы соответственно обеспечивают безопасность. Эти сообщения призваны вызвать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие! Ситуация находится под контролем правоохранительных органов", — говорится в сообщении полиции.

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Ранее похожие рассылки напугали жителей Актобе. В мессенджере Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту.

Полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях, однако большинство родителей 26 января не пустили своих детей в школу из-за страха терактов.

Позже полицейские выяснили, кто был автором рассылки, напугавшей школьников и их родителей в Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.