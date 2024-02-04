Фейк о расстреле детей в школах добрался до Павлодара

Павлодарцы в социальных сетях обсуждают гуляющие по интернету скриншоты с Telegram-канала под названием "Павлодар запомнит". Неизвестные пишут о том, что готовится массовое нападение на школы и лицеи города, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Ранее аналогичные угрозы напугали жителей Актобе, где 26 января из-за фейковых рассылок несколько тысяч родителей не пустили своих детей в школу. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту. Полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях.

Позже стал известен автор рассылок. Им оказался 18-летний гражданин.

Затем полицейским пришлось реагировать на сообщения о готовящихся массовых убийствах в школах Атырау.