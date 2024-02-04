Фейк о расстреле детей в школах добрался до Павлодара
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
65Фото: tsn24.ru
Павлодарцы в социальных сетях обсуждают гуляющие по интернету скриншоты с Telegram-канала под названием "Павлодар запомнит". Неизвестные пишут о том, что готовится массовое нападение на школы и лицеи города, передаёт BaigeNews.kz.
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Ранее аналогичные угрозы напугали жителей Актобе, где 26 января из-за фейковых рассылок несколько тысяч родителей не пустили своих детей в школу. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту. Полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях.
Позже стал известен автор рассылок. Им оказался 18-летний гражданин.
Затем полицейским пришлось реагировать на сообщения о готовящихся массовых убийствах в школах Атырау.
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