Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет

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На территории Беларуси руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

"Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания "Вагнер" и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы — очень серьёзные бойцы ЧВК "Вагнер" — находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идёт обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся", — рассказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава Беларуси отметил, что не видит рисков для страны, в случае если бойцы ЧВК "Вагнер" будут размещены в Беларуси.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, ещё где-то, но на территории Беларуси его нет", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 23 июня в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. После чего президент России Владимир Путин обратился к гражданам своей страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут "неминуемое наказание".

24 июня Путин созвонился с лидерами нескольких стран на фоне ситуации с попыткой мятежа. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами стран, входящих в ОДКБ, — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении. Посредником в урегулировании ситуации стал президент Беларуси Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдёт в Белоруссию".